Oxford Global Resources ("Oxford"), ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das Personal- und Beratungsdienste in den USA und Europa anbietet, hat die Übernahme von Linksap Europe Limited ("Linksap") bekannt gegeben, einem führenden Anbieter von Personaldienstleistungen durch SAP-Spezialisten in Europa. Die Übernahme dient der gezielten strategischen Ausweitung der bestehenden High-End-SAP-Angebote von Oxford auf europäische Märkte und Kundenkanäle.

Diese Zusammenarbeit markiert ein spannendes neues Kapitel für beide Unternehmen. Linksap glänzt durch ein Netzwerk hochqualifizierter Berater, die auf das SAP-Software-Ökosystem in verschiedenen Branchen spezialisiert sind, sowie durch eine breit aufgestellte geografische Reichweite, durch die Kunden in mehr als 40 Ländern unterstützt werden. Linksap ergänzt die technologischen Praktiken von Oxford und baut die wachstumsstarken SAP-Lösungen des Unternehmens in Europa weiter aus. Die Mitbegründer von Linksap, Rupert Bassi und Alistair Coker, werden zusammen mit dem weiteren Linksap-Team auch bei Oxford Linksap weiter leiten und voranbringen.

Mit einem Führungsteam, das über 75 Jahre SAP-Erfahrung vereint, hat sich Linksap seit seiner Gründung als zuverlässiger Lösungsanbieter für seine Kunden bewährt. Rupert Bassi, Mitbegründer von Linksap, brachte seine Begeisterung für die Fusion zum Ausdruck. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Oxford. Wir stellen Oxford gerne unsere SAP-Plattformkompetenz, unsere starken Kundenbeziehungen und unser Netzwerk hochqualifizierter Spezialisten zur Verfügung." Auch Alistair Coker, Mitbegründer von Linksap, äußerte seine Begeisterung über die Fusion: "Durch diese Partnerschaft werden Oxford und Linksap ihre vereinten Stärken nutzen, um unseren Kunden und Mitarbeitern noch mehr Service und Mehrwert zu bieten."

"Wir sind sehr beeindruckt von Linksaps erstklassiger Expertise, dem hochwertigen Serviceangebot und der geografischen Reichweite", kommentierte Rob McGuckin, Chief Executive Officer von Oxford. "Unsere Partnerschaft mit Linksap wird Oxfords SAP-Kompetenzen in Europa stärken und neue Kunden gewinnen, die von Oxfords breitem Serviceangebot über Technologieplattformen hinweg profitieren können."

Über Oxford Global Resources

Oxford ist ein führendes, auf hochkarätige Personal- und Beratungsdienste spezialisiertes Unternehmen in den USA und Europa. Das Unternehmen stellt seinen Kunden hochgradig spezialisierte Talente für Projekte in Nischentechnologien und Biowissenschaften zur Verfügung. Oxford konzentriert sich darauf, sein Netzwerk aus hochqualifizierten Fachkräften proaktiv zu nutzen, um seinen Kunden umgehend die Expertise zu vermitteln, die sie benötigen. Bekannt ist das Unternehmen für sein unübertroffenes Angebot The Right Talent, Right Now. Oxford hat seinen Hauptsitz in Beverly, Massachusetts, und betreut über 2.000 aktive Kunden in den USA und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter oxfordcorp.com.

Über Linksap Europe Limited

Linksap stellt als führender Anbieter hochgradig spezialisiertes Personal für das SAP-Software-Ökosystem in ganz Europa zur Verfügung. Linksap ist ausschließlich auf SAP spezialisiert und unterstützt geschäftskritische Projekte für Kunden in zahlreichen Branchen und Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter linksap.eu.

SAP ist eine eingetragene Marke von SAP, SE. Weder Oxford Global Resources noch Linksap Europe Limited sind mit SAP, SE, verbunden, noch sponsert oder unterstützt SAP, SE, deren Geschäft oder Dienstleistungen.

