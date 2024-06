Gilead Sciences Inc. verzeichnete kürzlich einen beachtlichen Anstieg der Aktien um 8 %, was auf beeindruckende Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie ihres zweijährlichen Injektionspräparats zur HIV-Prävention zurückzuführen ist. Das Medikament, Lenacapavir, zeigte eine 100 %ige Wirksamkeit in der Vorbeugung von HIV-Infektionen bei Frauen, was es zum ersten Präventionsmittel seiner Art macht. Analysten zeigen sich begeistert von dem Potenzial des Medikaments und prognostizieren Einnahmen von jährlich über 1.7 Milliarden Dollar, sollten die nächsten Schritte erfolgreich verlaufen. Die Erfolge von Lenacapavir könnten nach einem Rückschlag im Onkologiebereich einen dringend benötigten Schub für das Unternehmen darstellen. Mit einer Subskription bei InvestingPro können Interessierte zudem detaillierte finanzielle Einsichten und Prognosen zu Gilead erhalten und [...]

