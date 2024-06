Gilead Sciences, ein dominierender Akteur auf dem HIV-Markt, erlebte nach der Veröffentlichung vielversprechender Ergebnisse einer späten Studienphase einen bemerkenswerten Aktienanstieg von 8,46%. Die top-line Ergebnisse der PURPOSE 1-Studie bewiesen eine 100%ige Wirksamkeit des semi-jährlich verabreichten Wirkstoffes Lenacapavir, was als bedeutende Innovation in der HIV-Prävention gesehen wird. PURPOSE 1, eine doppelblinde, randomisierte Phase-III-Studie, untersuchte mehr als 5.300 Mädchen und Frauen in Südafrika und Uganda bezüglich der Sicherheit und Wirksamkeit von Lenacapavir und der täglichen oralen Einnahme von Descovy. Die Studienteilnehmerinnen, die Lenacapavir erhielten, zeigten im Vergleich zu denen der Truvada-Gruppe keine einzigen neuen HIV-Infektionen. Dieser Erfolg veranlasste ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee, die Empfehlung auszusprechen, die verblindete Phase der Studie zu beenden und Lenacapavir allen Teilnehmern [...]

