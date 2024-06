The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2024



ISIN Name

CA1377991023 CANNTAB THERAPEUTICS LTD.

CA16383D1042 CHEMISTREE TECHNOLOGY

GB00BP814F22 BENS CREEK GRP PLC LS-001

IL0010827181 TARO PHAR.INDS. IS 0,0001

JP3385980002 JSR CORP.

US6541101050 NIKOLA CORP.

CH0536893594 DOCMORRIS FI 20/25

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken