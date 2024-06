© Foto: Uwe Anspach/dpa



Das Geschäft mit Batteriematerialien soll einer der wichtigsten Wachstumstreiber für den Chemie-Riesen werden. Trotzdem nimmt der Konzern jetzt Abstand von einem Projekt zur Nickelförderung in Indonesien.Der Chemiekonzern BASF hat seine Pläne für eine milliardenschwere Produktionsanlage für Nickel-Kobalt in Indonesien aufgegeben. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Damit ziehen die Ludwigshafener einen Schlussstrich unter das Projekt, das seit 2020 geprüft wurden. Für die Nickelfertigung, die BASF gemeinsam mit dem französischen Bergbaukonzern Eramet hochziehen wollte, war eine Investition von bis zu 2,4 Milliarden Euro vorgesehen. Indonesien, der weltweit größte Produzent von …