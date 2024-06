© Foto: ZUMAPRESS.com | Javier Rojas - picture alliance



Der US-Kreuzfahrtanbieter Carnival hat am Dienstagmittag seinen Geschäftsbericht veröffentlicht: Die Zahlen können sich sehen lassen und sorgen für Gewinne!Nachdem in den vergangenen Wochen Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage und Preissenkungen durch die Veranstalter die Runde machten, hatten die Aktien von Kreuzfahrtanbietern mit sinkenden Kursen zu kämpfen. Keine Ausnahme bildete hierbei Carnival, das am Dienstagnachmittag seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal veröffentlicht hat - der ist gut genug, um entsprechende Sorgen um die Geschäfte in der Branche zu zerstreuen! Unternehmen überrascht mit positivem Nettoertrag Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um …