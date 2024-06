Die Aktie des Kreuzfahrtriesen Carnival legt am Dienstag fast Prozent zu und führt den S&P 500 damit aktuell als Top-Gewinne an. Rückenwind liefern dabei überraschend stark ausgefallene Quartalszahlen und eine Prognoseerhöhung, denn bei den Reisenden stehen Kreuzfahrten weiterhin extrem hoch im Kurs.Für das zweite Geschäftsquartal (bis Ende Januar) hat Carnival am Dienstagnachmittag ein Umsatzplus von 17.7 Prozent auf 5,78 Milliarden Dollar ausgewiesen. Damit wurden nicht nur die Erwartungen der ...

