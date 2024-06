Yverdon-les-Bains - Der Batteriehersteller Leclanché gründet ein Joint-Venture mit Pinnacle International Capital. Dabei wird die Londoner Private Equity Gesellschaft über die nächsten fünf Jahre bis zu 360 Millionen Franken in das Unternehmen einschiessen. Insgesamt kann Pinnacle bis zu 70 Prozent an Leclanché erwerben. Leclanché werde sich mit einer Sacheinlage zu 50 Prozent an dem Joint-Venture beteiligen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...