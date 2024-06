Die Aktie von PayPal endete die jüngste Börsensitzung mit einem Rückgang von 1,8% auf 58,26 $, wobei sich dieser Wert unter der allgemeinen Steigerung des S&P 500 bewegte, der um 0,16% zulegte. Derweil stieg der Dow um 0,04%, während der technologielastige Nasdaq-Index 0,49% hinzufügte. Im vergangenen Monat erlebte die Aktie des Technologieplattform- und digitalen Zahlungsunternehmens einen Verlust von 4,57%, während der Sektor Computer und Technologie um 5,94% und der S&P 500 um 3,22% zulegten. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehende Gewinnveröffentlichung von PayPal, wobei ein EPS von 0,95 $ und Erlöse von 7,78 Milliarden $ erwartet werden, was einem Rückgang bzw. Anstieg im Vergleich zum Vorjahr entspräche. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr ein Ergebnis von 4,14 $ pro Aktie sowie Einnahmen von 31,94 Milliarden $, Zeichen möglicher Schwankungen gegenüber dem Vorjahr.

Zukunftsprognosen und Bewertung

Analystenbewertungen und Geschäftstrends, die sich in Schätzrevisionen widerspiegeln, haben oft direkten Einfluss auf die unmittelbare Aktienkursentwicklung. Die Bewertung von PayPal mit einem P/E-Verhältnis von derzeit 14,34 impliziert im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,56, dass PayPal möglicherweise unterbewertet ist. Das Unternehmen wird mit einem Zacks Rank #3 (Hold) eingeordnet und befindet sich in einer Branche, die teil des Computer- und Technologiesektors ist und aktuell einen Zacks Industry Rank von 74 aufweist. Explizite finanzielle Empfehlungen und Analysen sind ausgeschlossen, da die Einbeziehung von prognostizierten Zahlen und Bewertungen relevanter erscheint, um den Investoren Einblick in die potenzielle Zukunft der Aktie zu gewähren.

