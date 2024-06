EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Ausschüttungen

Allane Mobility Group hält virtuelle Hauptversammlung 2024 erfolgreich ab



Allane Mobility Group hält virtuelle Hauptversammlung 2024 erfolgreich ab Ausschüttung einer Dividende von 0,09 Euro

Aufsichtsrat auf sechs Mitglieder erweitert und diverser aufgestellt

Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 entlastet Pullach, 27. Juni 2024 - Die Allane Mobility Group ("Allane"), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat ihre ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2024 am 27. Juni 2024 erfolgreich abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mehrheitlich zu. Insgesamt waren rund 92,86 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten. Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "2023 markiert das Jahr, in dem wir auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sind - und das in einem anhaltend herausfordernden Umfeld. Die konsequente Umsetzung unserer Strategie FAST LANE 27 hat maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Der positive Trend setzte sich auch im ersten Quartal 2024 fort. Wir haben eine deutliche Erhöhung des operativen Umsatzes erzielt und sind zuversichtlich, unser operatives Geschäft im laufenden Geschäftsjahr weiter auszubauen. Damit blicken wir optimistisch in die Zukunft und werden weiterhin daran arbeiten, langfristigen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen." Jochen Klöpper, Aufsichtsrat der Allane SE: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Aufsichtsratsgremium durch die Wahl von Frau Eva Kellershof auf sechs Mitglieder erweitern können. Ihre internationale Expertise und Perspektive werden Allane dabei unterstützen, die strategischen Ziele weiter voranzutreiben. Zudem begrüßen wir Herrn Ignacio Barbadillo Lllorens, der heute erstmalig in den Aufsichtsrat von Allane gewählt wurde und unser Gremium durch seine langjährige Expertise im Leasinggeschäft bereichert. Die neue Aufstellung des Aufsichtsrats ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung von Diversität." Beschlussfassungen der Hauptversammlung 2024

Die Anteilseignerinnen und Anteilseigner wählten auf der diesjährigen Hauptversammlung die Herren Ignacio Barbadillo Llorens, Jochen Klöpper, Keunbae Hong, Ross Williams und Norbert van den Eijnden sowie Frau Eva Kellershof in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Ignacio Barbadillo Llorens folgt dabei Herrn Thomas Hanswillemenke; Frau Eva Kellershof erweitert den Aufsichtsrat als sechstes Mitglied. Der Vorstand der Allane SE hatte die gerichtliche Bestellung von Frau Kellershof zum weiteren Mitglied des Aufsichtsrats am 3. April 2024 beim Registergericht München beantragt, die dann per gerichtlichem Beschluss mit Wirkung zum 17. Mai 2024 und bis zum Ende der Hauptversammlung 2024 erfolgte. Die Herren Jochen Klöpper, Keunbae Hong, Ross Williams und Norbert van den Ejinden, die bereits zuvor Mitglieder des Aufsichtsrats waren, wurden von der Hauptversammlung wiedergewählt. Die Wahl aller sechs genannten Aufsichtsratsmitglieder erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, längstens jedoch für sechs Jahre. Darüber hinaus stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre erneut einer Dividenden-Ausschüttung von 0,09 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu. Weitere Beschlüsse, die im Rahmen der Hauptversammlung getroffen wurden, waren die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023. Zudem wählten die Aktionärinnen und Aktionäre die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, erneut als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie als Prüfer für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte bzw. Finanzinformationen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Allane SE unter https://ir.allane-mobility-group.com/hv verfügbar. --- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com Kontakt:

