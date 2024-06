Der DAX hat sich am Donnerstag kaum verändert gezeigt. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 18.210,55 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte der deutsche Leitindex noch etwas zulegen können. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher auf 18.256 Zähler.Unter den Einzelwerten dürften im DAX die Aktie von Adidas und im MDAX die Aktie von Puma nach dem Quartalsbericht von Nike im Fokus stehen. Die Papiere des US-Sportartikelherstellers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...