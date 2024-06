wO Börsenlounge: Nike | Adidas | Evotec & das Rennen zwischen Zuckerberg und Musk um die Superapp

Zuckerberg und Musk wollten ja schon einmal gegeneinander boxen. Jetzt haben sie sich ein anderes Gebiet ausgesucht, auf dem sie sich duellieren. Beide haben denselben Traum, nur wer ist eher am Ziel seiner Super-App? Nach den Zahlen von Nike liegen die Aktien von Adidas und Puma ebenfalls im Minus. Der US-Konkurrent hat Probleme in China und auch auf dem heimischen Markt läuft es nicht gerade optimal. Sind die Rücksetzer bei den beiden deutschen Sportartikelherstellern eine Chance? Hims & Hers ist Opfer einen getarnten Short-Attacke geworden. Es hat der Aktie zwar nicht großartig geschadet, aber eine bessere Reaktion auf die Vorwürfe wäre meiner Meinung nach schon wünschenswert gewesen. …

