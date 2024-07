The following instruments on XETRA do have their first trading 01.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.07.2024Aktien1 FI4000571054 Kalmar Oyj2 US98955Q1013 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. GDR3 AU000000BTG8 Beroni Group Ltd.4 AU000000SRN2 Surefire Resources NL5 AU0000340770 Amotiv Ltd.6 CA3499421020 Fortuna Mining Corp7 CA8125391042 Seasif Exploration Inc.Anleihen1 US29250NCF06 Enbridge Inc.2 US858119BQ24 Steel Dynamics Inc.3 XS2850573374 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.4 XS2838500218 Redeia Corporacion S.A.5 US29669JAA79 Essent Group Ltd.6 US50064FAX24 Korea, Republik7 US55608RBT68 Macquarie Bank Ltd.8 USJ43830FH65 Mitsubishi Corp.9 XS2847665390 NIBC Bank N.V.10 XS2854303489 Nordic Investment Bank11 DE000A383EM7 PCC SE12 BE6353251422 Aquafin N.V.