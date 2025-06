Silber und Goldproduzent: Warum Fortuna Mining jetzt eine Top-Investmentchance ist

Anzeige / Werbung

Anleger, die in den letzten Jahren auf Gold als sicheren Hafen gesetzt haben, wissen: Krisenzeiten erfordern Substanz. Doch 2025 könnte das Jahr sein, in dem Silber glänzt wie nie zuvor. Mit dynamischem Aufholpotenzial und wachsendem industriellen Bedarf steht Silber bereit, seinen "großen Bruder" Gold sogar zu überflügeln.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das Edelmetall-Portfolio strategisch zu erweitern.

Wenn es um Investitionen in Silber geht, fällt ein Name ganz vorne: Fortuna Mining

Mit fünf hochproduktiven Minen auf drei Kontinenten - in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko, Peru und der Elfenbeinküste - zählt Fortuna zu den weltweit am breitesten aufgestellten Edelmetallproduzenten.

Doch Fortuna ist mehr als nur Silber:

Das Unternehmen fördert auch Gold, Blei und Zink - und das in wachstumsstarken Regionen mit stabiler Produktionsbasis. Dieses Multi-Metall-Portfolio bietet Anlegern nicht nur Zugang zu einem der gefragtesten Rohstoffe der Zukunft, sondern auch Diversifikation und Resilienz in volatilen Märkten.

Ein klarer Vorteil für alle, die auf Edelmetalle mit globaler Perspektive setzen.

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) präsentiert sich so stark wie nie zuvor - das ist die klare Botschaft von Jorge Ganoza, CEO des Unternehmens, der im Gespräch im Jochen Staiger von Commodity TV eindrucksvoll die beeindruckenden Quartalsergebnisse sowie die vielversprechende Zukunft des Bergbauunternehmens schildert.

Ein fulminanter Start ins Jahr 2025: Rekord-Quartalsergebnisse bei Fortuna Mining

Nach einem herausragenden Jahr 2024 bleibt Fortuna Mining auch im ersten Quartal 2025 klar auf Wachstumskurs. CEO Jorge Ganoza setzt dabei den Fokus auf das, was am Kapitalmarkt zählt: nachhaltige Profitabilität und operativen Cashflow.

Und genau hier liefert Fortuna beeindruckend ab:

Nach dem bisherigen Rekord von 96 Mio. US-Dollar Free Cash Flow im Q4 2024 legte das Unternehmen Anfang 2025 noch einen drauf - mit 111 Mio. US-Dollar im Q1 2025. Ein historischer Höchstwert, der das Vertrauen der Anleger weiter stärkt.

Besonders bemerkenswert: Die Free-Cash-Flow-Marge kletterte von 31 % auf 38 %, ein deutliches Zeichen für Effizienz, Kostenkontrolle und operatives Momentum.

Auch die EBITDA-Marge liegt mit über 50 % auf einem exzellenten Niveau, was die operative Profitabilität weiter unterstreicht. Dazu kommt, dass Fortuna Gold im ersten Quartal zu einem Durchschnittspreis von 2.880 US-Dollar pro Unze verkaufte - ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorquartal. Trotz einer leichten Korrektur des Goldpreises von 3.300 auf 3.200 US-Dollar zum Zeitpunkt des Interviews, bleibt der Goldpreis auf hohem Niveau und unterstützt die starke Ertragslage.

Die Gesamtergebnisse des Quartals spiegeln sich auch in einem Gewinn von 62 Millionen US-Dollar bzw. 20 Cent pro Aktie wider. Diese Zahlen zeigen deutlich: Fortuna Mining ist heute finanziell robuster und profitabler als je zuvor.

Fortuna beweist: Starke Ergebnisse sind kein Zufall, sondern das Ergebnis eines klaren Kurses - profitabel, robust und zukunftsorientiert.

Strategischer Fokus: Disziplinierte M&A-Politik und gezieltes Wachstum

Während viele Bergbauunternehmen jetzt hektisch auf die M&A-Welle aufspringen, betont Jorge Ganoza, dass Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) bereits vor drei bis vier Jahren aktiv war - zu einer Zeit, als M&A noch nicht "in Mode" war.

Diese vorausschauende und disziplinierte Herangehensweise hat Fortuna in eine starke Position gebracht. Das Unternehmen tätigte zwei wichtige Akquisitionen: Roxgold und Cheshire, letzteres öffnete den Zugang zum attraktiven Bergbausektor in Senegal. Trotz der aktuellen Markthype bleibt Fortuna offen für weitere Zukäufe, aber nur dann, wenn der Wert klar erkennbar ist. Das Motto lautet: Qualität vor Quantität.

Mit finanzieller Power Richtung Zukunft

Die finanzielle Situation von Fortuna Mining ist außergewöhnlich robust. Das Unternehmen verfügt über eine Netto-Cash-Position von rund 140 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass nach Bedienung aller Schulden noch 140 Millionen US-Dollar liquide Mittel vorhanden sind. Insgesamt steht eine Liquidität von 460 Millionen US-Dollar zur Verfügung, davon 300 Millionen US-Dollar als Barmittel.

Diese starke Finanzbasis erlaubt es Fortuna, flexibel und aggressiv Wachstumschancen zu verfolgen oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. In den letzten sechs Monaten wurden bereits 34 Millionen US-Dollar an Dividenden ausgeschüttet, während gleichzeitig das Explorationsbudget auf 51 Millionen US-Dollar erhöht wurde - ein Plus von 10 Millionen gegenüber dem Vorjahr.

Fortuna tätigt strategische Beteiligung an Awalé Resources Limited

Vor kurzem gab Fortuna Mining den Erwerb von 15.037.593 Stammaktien des an der TSX Venture Exchange notierten Mineralexplorationsunternehmens Awalé Resources Limited bekannt. Awalé entwickelt derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Odienné-Projekt in der Elfenbeinküste weiter.

"Das Odienné-Projekt von Awalé stellt für Fortuna eine überzeugende Gelegenheit in Côte d'Ivoire Dar. Unser erfahrenes Explorationsteam im Land ist gut aufgestellt, um die Entdeckungen bis zur Produktion voranzutreiben. Awalé hat eine starke Präsenz in diesem aufstrebenden Gebiet aufgebaut und durch sein fähiges und aktives Team ein solides geologisches Verständnis des gesamten Portfolios entwickelt. Wir freuen uns darauf, die Explorationsarbeiten auf den 100 %igen Grundstücken von Awalé im Projekt Odienné mit ihren Erkenntnissen zu unterstützen. Herr Weedon schloss: Diese Investition stärkt Fortunas Explorationspipeline in der Elfenbeinküste und steht im Einklang mit unserer langfristigen Wachstumsstrategie."

Paul Weedon, SVP Exploration von Fortuna Mining

Wachstum mit Substanz: Bestehende Minen stärken, neue Potenziale heben

Fortuna verfolgt einen klaren Wachstumspfad, der auf zwei Säulen fußt:

Expansion der Seguela-Mine: Diese Mine, die bereits zu den günstigsten Produzenten im Portfolio zählt, soll von aktuell 140.000 auf 180.000 Unzen Goldproduktion pro Jahr wachsen. Die Erweiterung ist bereits im Gange und stellt die kostengünstigste Produktionssteigerung dar. Entwicklung der vielversprechenden Projekt in Westafrika: Diese befinden sich aktuell noch in der Explorationsphase, sollen aber bis Mitte 2026 in den Produktionsstatus überführt werden. Parallel laufen Umwelt- und Ingenieurstudien, um den Weg für eine finale Bauentscheidung zu ebnen.

Vor kurzem präsentierte das Unternehmen herausragende Bohrergebnisse vom Diamba Sud Projekt im Senegal

Erfolgreiche Bohrkampagne auf Southern Arc bestätigt vielversprechende Mineralisierung

Die jüngsten Explorationsbohrungen auf dem Grundstück Southern Arc liefern starke Signale: Mehrere mineralisierte Zonen konnten erfolgreich durchschnitten werden.

Das umfassende Bohrprogramm - bestehend aus 38 Reverse-Circulation- und Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.210 Metern - hatte ein klares Ziel: Das geologische Modell weiterzuentwickeln und zu präzisieren.

Im Fokus standen dabei vor allem die lithologischen und strukturellen Wechselwirkungen, die einen entscheidenden Einfluss auf die Verteilung der Mineralisierung nehmen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse zur räumlichen Kontrolle der Erzführung - und bestätigen das Explorationspotenzial der Zone.

"Unsere Explorationsarbeiten bei Diamba Sud liefern weiterhin gute Ergebnisse, insbesondere in Gebieten mit begrenzten historischen Bohrungen. Vor allem die jüngsten Bohrungen auf dem Grundstück Southern Arc lieferten einige unserer bisher überzeugendsten Abschnitte - hervorzuheben sind 8,6 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 13,6 Metern in Bohrloch DSR906 und 9,3 g/t Gold auf 11,8 Metern in Bohrloch DSDD404. Diese Ergebnisse untermauern das Potenzial des Projekts für ein kurzfristiges Ressourcenwachstum"

Paul Weedon, Senior Vize Präsident of Exploration:

Darüber hinaus arbeitet Fortuna daran, das Portfolio zu straffen und sich auf eine nachhaltige Produktion von rund einer halben Million Unzen Gold pro Jahr zu konzentrieren. Dabei sollen die Minen nicht nur kosteneffizient sein, sondern auch über eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren verfügen. Dies bedeutet eine klare Fokussierung auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Portfolioanpassungen: Verkauf von San Jose und Yaramoko

Im Zuge der Portfoliooptimierung hat Fortuna zwei Minen veräußert, die nicht mehr den strategischen Anforderungen entsprechen:

San Jose: Nach vielen Jahren als Cash Cow ist die Mine gealtert und wurde zu einem hochpreisigen Produzenten mit kurzer Restlebensdauer. Der Verkauf war folgerichtig.

Yaramoko: Trotz hoher Marge wird dort seit 2024 keine Exploration mehr betrieben, da die Reserven voraussichtlich bis Mitte 2026 erschöpft sein werden. Fortuna erhielt ein attraktives Angebot mit 70 Millionen US-Dollar Vorauszahlung plus rund 60 Millionen US-Dollar Dividendenrückfluss.

Diese Verkäufe bringen nicht nur eine Liquidität von rund 130 Millionen US-Dollar, sondern erlauben auch die Reallokation von Managementressourcen und Kapital, die sonst für die Nachsorge und Schließung der Minen gebunden wären.

Westafrika und Lateinamerika bleiben Kernmärkte

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) definiert sich als regional fokussiertes Unternehmen, das sich auf zwei Kernregionen konzentriert: Westafrika und Lateinamerika. Diese Regionen bieten attraktive Chancen, sind gut bekannt und werden bevorzugt bedient.

Innerhalb dieser Regionen wird gezielt auf die politische und wirtschaftliche Stabilität geachtet. So werden Länder mit höherem Risiko wie Venezuela, Bolivien, Mali oder Burkina Faso bewusst gemieden oder verlassen. Die Investitionsentscheidung erfolgt immer meritokratisch, das heißt, Projekte müssen eigenständig überzeugen und den besten Wert für die Aktionäre bieten, unabhängig vom Standort.

Die Gold produzierenden Gebiete Westafrikas sind vergleichsweise kompakt - etwa so groß wie Frankreich und Belgien zusammen. Diese geographische Nähe vereinfacht das Management und reduziert Risiken. Lateinamerika bietet mit seinen reichen Lagerstätten ebenfalls vielfältige Chancen, die Fortuna schon lange nutzt.

Mit smarter Exploration zur stabilen Produktion

Fortuna investiert 2025 rund 51 Millionen US-Dollar in Exploration - ein signifikanter Betrag, der die Wachstumsambitionen unterstreicht. Trotz eines leichten Rückgangs der Reserven im Jahr 2024 ist die Gesamtsituation stabil, da die Ressourcen- und Reservenbasis ausgeglichen wurde.

Die Mineralreserven belaufen sich auf etwa 2,7 Millionen Unzen Gold, ergänzt durch eine ähnliche Menge an Ressourcen. Damit ist Fortuna gut aufgestellt, um die Produktion auch mittelfristig zu sichern.

Wichtig ist, dass die Produktion zwar kurz- bis mittelfristig leicht zurückgehen wird, jedoch durch das Wachstum der Seguela-Mine und den Start des Arizaru-Projekts kompensiert wird. Das Ziel bleibt eine Produktion von 400.000 bis 500.000 Unzen Gold pro Jahr bei konkurrenzfähigen Kosten und einer langfristigen Reservenbasis.

Beispiel Lindero-Mine: Grade-Schwankungen und Exploration

Ein interessantes Detail liefert die Lindero-Mine in Argentinien, die zwar mehr Material auf die Leach-Pads bringt, aber aufgrund eines leicht gesunkenen Goldgehalts von 0,6 auf 0,55 Gramm pro Tonne eine etwas geringere Goldproduktion aufweist. Dies entspricht den Erwartungen bei einem großen, niedriggradigen Porphyr-Lagerstättentyp.

Aktuell wird dort intensiv in die nahegelegene Porphyr-Entdeckung investiert, um die Ressourcenerweiterung voranzutreiben. Dieses Potenzial könnte die Lebensdauer der Mine über die nächsten zehn Jahre hinaus verlängern.

Caylloma-Mine: Ein verlässlicher Cashflow-Lieferant

Die Caylloma-Mine produziert zwar kein Gold, ist aber ein wichtiger Bestandteil im Portfolio von Fortuna Mining. Sie ist eine polymetallische Mine mit Silber, Blei und Zink, die jährlich rund eine Million Unzen Silber sowie bedeutende Mengen an Blei und Zink fördert.

Obwohl sie kleiner ist, zeichnet sich Caylloma durch eine stabile, nahezu problemlose Produktion aus, die jährlich zwischen 8 und 25 Millionen US-Dollar Free Cash Flow generiert. Die Mine besitzt zudem eine Reservenbasis, die eine Laufzeit von rund zehn Jahren sichert.

Warum Fortuna Mining jetzt eine Top-Investmentchance ist

Fortuna Mining überzeugt durch eine einzigartige Kombination aus:

Exzellenten finanziellen Kennzahlen: Rekord-Free-Cash-Flow, hohe Margen und eine starke Bilanz mit Netto-Cash-Position.

Strategischer Klarheit: Fokus auf zwei Kernregionen, stringentem Portfolio-Management und nachhaltigem Wachstum.

Attraktiven Wachstumsperspektiven: Ausbau der Seguela-Mine, Entwicklung des Arizaru-Projekts und vielversprechende Explorationsprojekte.

Effizientem Kostenmanagement: Sinkende All-in Sustaining Costs durch Portfolioanpassungen und operative Effizienz.

Verantwortungsvollem Management: Langfristige Planung mit Rücksicht auf soziale und ökologische Aspekte.

Diese Faktoren machen Fortuna Mining zu einem must-have für jeden Bergbau-Investor, der auf Qualität, Wachstum und finanzielle Stabilität setzt. Die Aktie steht auf einem soliden Fundament für weiteres Kurswachstum, insbesondere bei einem weiterhin robusten Goldpreisumfeld.

Fortuna Mining hat im ersten Quartal 2025 eindrucksvoll bewiesen, dass es zu den führenden Goldproduzenten gehört, die nicht nur kurzfristig glänzen, sondern auch langfristig überzeugen. Mit einem starken Free Cash Flow, niedrigen Kosten, einer klaren Wachstumsstrategie und einem gestrafften, hochwertigen Portfolio ist Fortuna heute so stark aufgestellt wie nie zuvor.

Die strategische Fokussierung auf Westafrika und Lateinamerika, gepaart mit einer disziplinierten M&A-Politik und einem hohen Investitionsniveau in Exploration, sichert die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Anleger, die auf nachhaltige, solide und wachstumsorientierte Goldwerte setzen, finden in Fortuna Mining eine hervorragende Gelegenheit mit großem Potenzial.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auf Fortuna Mining zu setzen - ein Unternehmen, das heute schon die Zukunft des Goldbergbaus gestaltet.

Nutzen Sie die Gelegenheit und positionieren Sie sich frühzeitig in einem der vielversprechendsten Silber und Goldproduzenten am Markt!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach www.fortunamining.com um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

