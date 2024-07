Der DAX konnte mit einem Plus in die neue Woche starten. Der deutsche Leitindex gewann am Montag 0,3 Prozent auf 18.290,66 Zähler. Zwischenzeitlich notierte er aber noch deutlich höher. Am heutigen Dienstag ist zunächst kein neuer Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 18.272 Zähler.Terminseitig ist es am heutigen Dienstag extrem ruhig. TUI wird nach der Bekanntgabe eines Placements bei 6,30 Euro tiefer in den Handel starten. Bei Manz findet die Hauptversammlung ...

