DJ PTA-Adhoc: Zeitfracht Logistik Holding GmbH: Zeitfracht Logistik Holding GmbH: ZEITFRACHT verkauft ihre Beteiligung an der Adler Modemärkte GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kleinmachnow (pta/02.07.2024/09:10) - Kleinmachnow, 02.07.2024: Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH (ISIN DE000A3H3JC5) (die " Gesellschaft") hat mit der R.Eagle Holding GmbH einen notariellen Kaufvertrag über den Verkauf der von der Zeitfracht Logistik Holding GmbH an der Adler Modemärkte GmbH gehaltenen Beteiligung geschlossen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung verschiedener Vollzugsvoraussetzungen, wie etwa der Freigabe des Bundeskartellamts und der Kartellbehörde in Österreich.

