TEMPE, Ariz. - Das global führende Medizintechnikunternehmen für digitale Kieferorthopädie und restaurative Zahnmedizin, bekannt für das Invisalign® System, iTero Intraoralscanner sowie exocad CAD/CAM-Software, wird am Mittwoch, den 24. Juli 2024, die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 nach Marktschluss bekannt geben. Die Ergebnisse sollen um 22:00 Uhr MEZ (16:00 Uhr ET) auf dem Investor Relations Abschnitt der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt werden. Daran anschließend bietet das Unternehmen um 22:30 Uhr MEZ (16:30 Uhr ET) eine Telekonferenz an, die sowohl als Audio-Webcast live im Internet zu verfolgen ist als auch im Archiv für einen Monat zur Verfügung stehen wird.

Langzeitleistung trifft erwartetes Wachstum

Das Unternehmen, welches über 261 Tausend Arztkunden hat und mehr als 17,6 Millionen Patienten mit dem Invisalign System unterstützte, sehen sich trotz eines 23%-igen Rückgangs der Aktie in den letzten drei Monaten mit soliden Fundamentaldaten konfrontiert. Die Umsätze mögen rückläufig sein, doch eine ROE von 12% deutet darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin einen Profit von $0,12 für jeden investierten Dollar seiner Aktionäre erwirtschaftet. Analysten erwarten künftig ein Unternehmenswachstum und einer prognostizierten Aufwärtsbewegung im Einklang mit dem Unternehmenspotenzial, obschon keine Dividenden ausgezahlt werden, was normalerweise auf eine Reinvestition hinweist, investiert das Unternehmen möglicherweise in neue Wachstumsbereiche. Dieses könnte zeitnah zu einer Optimierung des Angebots und einer Steigerung der Marktchancen führen.

