The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2024



ISIN Name

DE000A0BVU28 USU SOFTWARE AG

AU0000017535 TEMPUS RESOURCES LTD

US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01

US29978A1043 EVERBRIDGE INC DL-,001

US50187J2078 LEJU HOLD. LTD ADR 1/10

XS2823913921 AVISDGET FIN 24/30 REGS 2