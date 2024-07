DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 vor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dornbirn (pta/03.07.2024/07:30) - * Umsatzerlöse sinken im Geschäftsjahr 2023/24 um 6,8 % auf 1.127,0 Mio. EUR (währungsbereinigt um -5,8 %) * Bereinigtes Gruppen-EBIT beträgt 57,3 Mio. EUR (Vorjahr: 84,3 Mio. EUR) * Bereinigte EBIT-Marge mit 5,1 % in der Mitte der prognostizierten Spanne * Unternehmensgewinn von 24,7 Mio. Euro nach 60,0 Mio. EUR im Vorjahr * Dividendenvorschlag: 0,25 EUR je Aktie * Vorsichtig optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25

Dornbirn, Österreich - Im Geschäftsjahr 2023/24 waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch für die Zumtobel Group herausfordernd, das betraf vor allem das Geschäft mit Komponenten. Das Lighting Segment konnte sich erfreulicherweise in dem fordernden Marktumfeld behaupten und verbuchte nur einen leichten Umsatzrückgang von 1,5 %. In der Folge verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang in Höhe von 6,8 % auf 1.127,0 Mio. EUR, währungsbereinigt lag das Minus bei 5,8 %. Das operative bereinigte Ergebnis (bereinigtes EBIT) belief sich auf 57,3 Mio. EUR (Vorjahr: 84,3 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge beträgt 5,1 %, sie liegt damit in der Mitte der prognostizierten Spanne von 4 % bis 6 %. Unterm Strich weist die Zumtobel Group einen Unternehmensgewinn von 24,7 Mio. EUR aus.

"Im letzten Geschäftsjahr konnten wir wichtige Weichen für die Zukunft stellen - angefangen bei der erfolgreichen Marktvorstellung unserer neuen Produktmarke Keyture für das Internet of Things bis hin zur Implementierung zahlreicher Projekte zur Beschleunigung der digitalen Transformation und weiteren Fortschritten auf dem Weg zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele", so Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Umsatzentwicklung in den Segmenten Die Umsatzerlöse im Lighting Segment sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht um 1,5 % auf 889,3 Mio. EUR. Das rückläufige Absatzvolumen und die negative Wechselkursentwicklung konnte dieser Geschäftsbereich großteils durch ein effizientes Preismanagement und gesteigerten Absatz in margenstarken Märkten kompensieren. Hingegen musste das Components Segment einen Umsatzrückgang von 18,5 % auf 299,4 Mio. EUR verzeichnen. Die bestimmenden Faktoren waren die weiter verhaltene Nachfrage infolge anhaltend hoher Lagerbestände bei den Kunden und der damit einhergehende starke Preiswettbewerb.

Im Vergleich zum umsatzstarken Vorjahreszeitraum gingen die Umsatzerlöse der Gruppe in fast allen Regionen zurück. Dabei lag die D/A/CH-Region leicht unter dem Vorjahr, wobei einem starken Wachstum in der Schweiz sinkende Umsätze in Deutschland gegenüberstanden. Die Umsätze in der Region Süd- und Osteuropa lagen unter dem Niveau des Vorjahres, wobei die Rückgänge in Italien und Spanien am stärksten ausfielen. Leichte Zuwächse gab es in Belgien und Norwegen. Die Region Asien & Pazifik verzeichnete die größten Rückgänge, besonders in Australien, China und Macau. Der Umsatz in der Region Amerika & MEA sank insbesondere aufgrund enttäuschender Umsätze in den USA.

Ertragsentwicklung Im Geschäftsjahr 2023/24 sanken die Materialkosten und Lagerabwertungen in den bereinigten umgesetzten Leistungen. Die Entwicklungsaufwendungen indes stiegen im selben Zeitraum um 4,7 Mio. EUR auf 68,0 Mio. EUR. Die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten (inkl. Forschung) stiegen um 10,1 Mio. EUR auf -346,0 Mio. EUR. Weitere Kostentreiber waren zudem kollektivvertragliche Personalkostenerhöhungen.

Als Ergebnis reduzierte sich das bereinigte Gruppen-EBIT von 84,3 Mio. EUR auf 57,3 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24, das ergibt eine bereinigte EBIT-Marge von 5,1 %. Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug im Berichtszeitraum 34,9 Mio. EUR (Vorjahr: 66,0 Mio. EUR). Darauf entfielen Ertragsteuern in Höhe von -10,2 Mio. EUR (Vorjahr: -6,1 Mio. EUR). Das Jahresergebnis lag bei 24,7 Mio. EUR. Somit ergab sich für die Aktionäre der Zumtobel Group AG ein Ergebnis je Aktie (unverwässert bei 43,0 Mio. Aktien) von 0,57 EUR (Vorjahr: 1,39 EUR).

Solide Eigenkapitalquote und Dividende Zum 30. April 2024 ist die Bilanzsumme mit 987,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1.002,4 Mio. EUR) nahezu unverändert. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht von 42,1 % auf 43,1 % zum Bilanzstichtag. Da die Zumtobel Group im abgelaufenen Geschäftsjahr ungeachtet der schwierigen Bedingungen einen deutlich positiven Unternehmensgewinn von 24,7 Mio. EUR erwirtschaftet hat, plant der Vorstand, dem Aufsichtsrat und in Folge der für den 2. August 2024 anberaumten Hauptversammlung eine Dividende von 25 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 vorzuschlagen. Das entspräche rund 43,7 % des Nettogewinns (2022/23: rund 30 %). Gemessen am Schlusskurs des Geschäftsjahres 2023/24 würde die Dividendenrendite damit 4,2 % betragen.

Ausblick 2024/25: Umsatz leicht über Vorjahr und bereinigte EBIT-Marge von 3-6% Das Management der Zumtobel Group beurteilt die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage als nach wie vor angespannt. Diese macht es schwierig, die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024/25 vorauszusagen. Der weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine sowie der Krise im Nahen Osten, die Entwicklung der Preise für Energie, Rohstoffe und Transport sowie die Entwicklung der Inflations- und Zinssituation werden einen wesentlichen Einfluss auf die Weltwirtschaft und damit auch auf den Erfolg der Zumtobel Group haben. Vor diesem Hintergrund und mit Hinweis auf die genannten Unwägbarkeiten erwartet der Vorstand der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz zumindest leicht über Vorjahresniveau. Die bereinigte EBIT-Marge wird den Erwartungen zufolge zwischen 3 % und 6 % betragen.

(Ende)

Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting

ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)