DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group bestätigt Innovationskraft: Marken Tridonic und Zumtobel auf Top-Positionen bei Patenteinreichungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dornbirn (pta/26.03.2025/09:30) - Das Europäische Patentamt (EPA) bestätigt erneut die Innovationskraft der Zumtobel Group: Ihre Marken Tridonic und Zumtobel Lighting zählen zu den führenden Patentanmeldern Österreichs. Tridonic belegt den zweiten, Zumtobel den dritten Platz - damit sichert sich die Zumtobel Group gleich zwei Top-3-Platzierungen im aktuellen Ranking des Europäischen Patentamts, das Ende März 2025 veröffentlicht wurde.

Forschung als Erfolgskonzept Mit 71 Patentanmeldungen 2024 belegt Tridonic den zweiten Platz im EPA-Ranking. Damit zählt das Unternehmen zu den innovationskräftigsten Österreichs und unterstreicht mit diesem Spitzenrang seine führende Position als Technologietreiber der Lichtbranche. Die Zumtobel Lighting rückt mit 55 neuen Patentanmeldungen ebenfalls unter die Bestplatzierten und reiht sich auf Platz drei der Top-Anmelder 2024 aus Österreich ein.

Innovation stärkt Nachhaltigkeit Die Zumtobel Group setzt auf kontinuierliche Entwicklung und zukunftsfähige Lösungen. "Innovative Lichtlösungen für morgen zu gestalten, das bedarf ständiger Bewegung und vor allem einer stetigen Weiterentwicklung", unterstreicht CEO Alfred Felder. "Es geht darum, Lösungen zu finden, die am Puls der Zeit sind, sich am Kundenbedarf orientieren und ökologisch sowie wirtschaftlich nachhaltig sind - im Sinne einer positiven Zukunft."

Land Vorarlberg weist größte Erfinderdichte auf Mit seiner Innovationskraft unterstützt die Zumtobel Group auch die hohe Patent-Dichte des Bundeslandes Vorarlberg, in dem der Hauptsitz des Unternehmens liegt. Im österreichweiten Ländervergleich liegt Vorarlberg auf Platz eins bei der Anzahl an Erfindungen in Relation zur Einwohnerzahl, so berichtet das Österreichische Patentamt im März 2025.

Österreich weltweit unter den Top 10 Insgesamt konnte Österreich seine gute Platzierung im Ranking der europäischen Patentanmeldungen pro Million Einwohner halten. Weltweit gesehen ist Österreich auf Platz 8, in der EU weiterhin auf Platz 6. Auf den vordersten Plätzen liegen die Schweiz, Schweden und Finnland.

