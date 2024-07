Der französische Pharma-Konzern Sanofi und der US-Biotech-Riese Regeneron Pharmaceuticals können einen enorm wichtigen Meilenstein verbuchen. Der Blockbuster Dupixent hat in einer enorm wichtigen Indikation in Europa die Zulassung erhalten. Das Medikament ist bereits zur Behandlung von Asthma oder Neurodermitis erhältlich.Die europäische Zulassungsbehörde (EMA) hat Dupixent nun auch zur Behandlung der chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zugelassen. Das Medikament habe in zwei Studien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...