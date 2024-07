FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Der Forschungsrückschlag mit dem neuartigen Krebsmittel Tiragolumab, das in einer Kombinations-Studie die gesteckten Ziele verfehlte, ist laut Analyst Emmanuel Papadakis keine große Überraschung. Er verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf enttäuschende Studienergebnisse bereits im Jahr 2022. Dennoch zeige der Rückschlag, dass das Medikament keine wirkliche Rolle spielt. Ob die Neuigkeiten bereinigenden Charakter haben, werde wahrscheinlich davon abhängen, wie das Management die Fragen hinsichtlich der Finanzmittel für Forschung und Entwicklung beantwortet./gl/tih



