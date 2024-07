Revolution in der Augenheilkunde

Roche hat einen bedeutenden Fortschritt in der Augenheilkunde erzielt. Die US Food and Drug Administration (FDA) hat die Zulassung der vorgefüllten Spritze Vabysmo für die Behandlung von neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD), diabetischem Makulaödem (DME) und Makulaödem nach retinalem Venenverschluss (RVO) erteilt. Diese neue Darreichungsform soll die Anwendung für Augenärzte und Patienten vereinfachen. Vabysmo, bereits in über 95 Ländern für diese Indikationen zugelassen, bietet durch die vorgefüllte Spritze eine benutzerfreundlichere Alternative zu den bisherigen Vials und soll in den kommenden Monaten auf dem US-Markt verfügbar sein. Laut Roche wird die neue Spritze die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der Behandlung verbessern und damit möglicherweise eine höhere [...]

