Die Börsenwelt im ersten Halbjahr 2024 ist eine ganz Spezielle. Bei Nvidia helfen Zahlen, um den ganz besonderen Wahnsinn zu verstehen. Bei NTV durften wir unsere Strategie für das zweite Halbjahr erläutern. Nach Rekorden über 20.000 Punkten in der Nasdaq bieten sich Absicherungen an. Wie das funktioniert erklären wir hier im Video bei NTV. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen verliert binnen nicht einmal 48 Stunden soviel an Börsenwert wie es Anfang des Vorjahres insgesamt wert gewesen ist. Unmöglich? ...

