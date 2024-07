Der DAX hat in der vergangenen Woche einen Gewinn von 1,3 Prozent erzielen können. Zwischenzeitlich lag er sogar noch deutlicher im Plus. Vor der Parlamentswahl in Freitag ging ihm aber dann die Luft aus. Auch nach Ende der Wahl gibt es keine eindeutige Richtung. Eine regierungsfähige Mehrheit ist noch nicht in Sicht. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen fast unverändert auf 18.478 Punkten.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart derweil sehr ruhig. Im Blickpunkt dürfte unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...