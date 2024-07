DJ PTA-Adhoc: NCTE AG: NCTE senkt Prognose aufgrund andauernder Übergangsphase im E-Bike-Markt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Oberhaching (pta/08.07.2024/16:50) - Die NCTE AG gibt eine Anpassung ihrer Umsatz-Prognose für 2024 nach unten auf eine Spanne zwischen 4,7 Mio. und 5,7 Mio. EUR bekannt (bisher: "zwischen 6,0 Mio. EUR und 8,0 Mio. EUR"). Das EBITDA wird demnach zwischen -750 TEUR und -100 TEUR erwartet (bisher "zwischen einem leicht positiven Ergebnis und 1,0 Mio. EUR").

Die Korrektur ist auf die Entwicklung im E-Bike-Markt, dem stärksten Umsatz-Segment der NCTE, zurückzuführen. Wie jüngste Marktanalysen und Berichte im Umfeld zur Leitmesse Eurobike-Messe 2024 zeigen, bleibt der für das laufende Geschäftsjahr erwartete Produktionsanstieg der Fahrradbranche bislang aus.

In seiner Bilanz für die ersten vier Monate 2024 sieht der ZIV (Zweirad-Industrie-Verband) den E-Bike-Absatz in Deutschland leicht unter dem Vorjahr, allerdings aus hohen Lagerbeständen. Die Produktion lag 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Weltweit haben viele E-Bike-Hersteller und -Händler im Corona-Boom und mit Blick auf das Wachstumspotenzial die Lager gefüllt. Die Konsolidierungsphase dauert nun länger als erwartet, was sich auch im Auftragseingang der NCTE AG widerspiegelt.

Trotz der Herausforderungen bleibt der Vorstand der NCTE AG zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Perspektiven des E-Bike-Marktes, vor allem angesichts des Trends zur CO?-freien Mobilität in Städten. Der ZIV geht 2025 von einer deutlichen Erholung der Fahrradbranche aus und weist darauf hin, dass die Absätze nach wie vor über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Die NCTE AG wird weiterhin strategische Maßnahmen ergreifen, um ihre Position im wichtigen E-Bike-Segment zu stärken.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Investor Relations-Team zur Verfügung.

