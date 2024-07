Aktuelle Entwicklung und Prognosen

Die JENOPTIK-Aktien verzeichnen derzeit eine positive Tendenz. Im XETRA-Handel stieg der Kurs heute um 0,2 Prozent auf 27,48 EUR. Der höchste Kurs des Tages lag bei 27,56 EUR. Im bisherigen Handel wurden 448 Aktien umgesetzt. Bemerkenswert ist, dass der Titel am 22. Februar 2024 ein 52-Wochen-Hoch von 31,14 EUR erreichte, was aktuell einem Rückgang von 11,75 Prozent entspricht. Dennoch steht die Aktie 27,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR, welches am 24. Oktober 2023 notiert wurde.

Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 eine Dividende von 0,409 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr 0,350 EUR ausgeschüttet wurden. Das mittlere Kursziel für die JENOPTIK-Aktie wird auf 35,67 EUR taxiert. Das Unternehmen legte am 8. Mai 2024 seine Q1-Zahlen vor und meldete einen Umsatz von 256,15 Mio. [...]

