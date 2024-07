Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme der KmB Technologie GmbH von der EMAG Industrial GmbH und Scherer Holding GmbH abgeschlossen. Diese Transaktion wird die FerrAl United Group, einen multinationalen Lieferanten für metallbasierte Komponenten und Systeme mit weltweit rund 30 Standorten und 5.000 Mitarbeitenden, weiter stärken. KmB Technologie mit Sitz in Zerbst, Deutschland, ist ein Hersteller von hochwertigen Werkstücken, darunter hochpräzise Dreh- und Frästeile, die in Lenkungen, Getrieben und Fahrwerken verschiedener Automobilhersteller zum Einsatz kommen. Mit rund 250 Mitarbeitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...