Berlin, 9. Juli 2024

Berlin, 9. Juli 2024 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat Herrn Mirko Minnich mit Wirkung zum 1. Juli 2024 vorzeitig für einen weiteren Zeitraum von zwei Jahren als Mitglied des Vorstands wiederbestellt.

Herr Minnich ist seit dem 1. Oktober 2021 Mitglied des Vorstands der Beta Systems Software AG. Er wird als Chief Technology Officer (CTO) wie bisher die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktstrategie und IT-Service verantworten. Damit ist die erforderliche personelle Kontinuität zur Realisierung der wichtigen strategischen Ziele des Beta Systems Konzerns gewährleistet. Im Fokus stehen dabei einerseits die Stärkung der Positionierung im Mainframe-Umfeld, u.a. durch die Platzierung der nächsten Generation der Mainframe Kernprodukte im Markt und die aktuell erfolgte Akquisition der European Mainframe Academy GmbH (EMA), andererseits die Umsetzung und Vermarktung von Hybrid Cloud Lösungen rund um die Produkte ANOW! und GARANCY.

Die weiteren Vorstände Gerald Schmedding und Rigas Paschaloudis führen ihre Verträge unverändert fort.

