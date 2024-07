© Foto: Unsplash



Analyst Horst Schneider von der Bank of America hat am Dienstag das Kursziel für Mercedes-Benz-Aktien erheblich gesenkt. Der Autotitel fällt ans DAX-Ende.Die Mercedes-Benz-Aktien näherten sich am Dienstag mit einem Rückgang von bis zu 3,6 Prozent auf etwa 63 Euro erneut dem Tiefstand vom Juni. Grund ist ein Downgrade der Bank of America und eine damit einhergehende Senkung des Kurszieles. Analyst Horst Schneider hat sein Kursziel um 21 Prozent von 76 auf 60 Euro herabgesetzt und die Bewertung der Papiere von "Neutral" auf "Underperform" reduziert. Schneider äußert Bedenken über den Modellzyklus der Stuttgarter und die zukünftigen Ergebnisse. "Das Durchschnittsalter der Mercedes-Flotte …