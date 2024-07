EQS-News: e.Anleihe GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Corporate News der e.Anleihe GmbH als von der Noratis AG vorgeschlagener gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) Einladung zur virtuellen Informationsveranstaltung des designierten gemeinsamen Vertreters der Noratis-Anleihe 2020/2025 Informationsveranstaltung am 11. Juli um 16 Uhr zur Vorstellung der e.Anleihe GmbH

Darstellung des Restrukturierungskonzepts durch den Vorstand der Noratis AG Stuttgart, 9. Juli 2024 - Die e.Anleihe GmbH lädt alle Anleihegläubiger und interessierte Investoren der Noratis AG Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV) zu einer virtuellen Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 11. Juli 2024, um 16 Uhr ein. Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Immobilienbereich hat der Vorstand der Noratis AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Gläubigern der 5,5 % Inhaberschuldverschreibung 2020/2025 ein Restrukturierungskonzept vorzulegen ( Noratis AG beruft Anleihegläubigerversammlung für Prolongation der Anleihe 2020/2025 ein ). Die Rückführung der Anleihe zum Fälligkeitsdatum 11. November 2025 ist aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts offensichtlich gefährdet. Die Emittentin hat eine Anleihegläubigerversammlung für den 10. September 2024 einberufen ( Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein ) und die e.Anleihe GmbH als Kandidatin für das Amt des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger vorgeschlagen. Im Rahmen der Investorenveranstaltung am Donnerstag wird sich die e.Anleihe GmbH den interessierten Anleihegläubigern vorstellen. Zudem konnte die e.Anleihe GmbH den Vorstand der Noratis AG für die Informationsveranstaltung gewinnen. Der Vorstand wird das vorgeschlagene Restrukturierungskonzept vorstellen und die Hintergründe der geplanten Verlängerung der Noratis-Anleihe 2020/2025 erläutern. Anschließend werden die Anleihegläubiger die Gelegenheit bekommen, ihre Fragen direkt an den Vorstand der Noratis AG zu stellen. Teilnahmelink zum Investorencall am Donnerstag, den 11. Juli 2024, um 16 Uhr:

Montega CONNECT: e.Anleihe GmbH - Investoren Call

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger: e.Anleihe GmbH

Tel.: +49 (0) 711 184 2923 - 1

E-Mail: info@elsaesser.co Ansprechpartner für die Medien: Stefanie Seidlitz

auer communications

E-Mail: info@auer-communications.de



