Nachdem die BMW-Aktie am gestrigen Dienstag durch einen positiven Analystenkommentar inklusive Hochstufung durch die HSBC kurzzeitig an Fahrt gewann, gab er den Großteil seiner Gewinne im Tagesverlauf wieder ab. Am heutigen Mittwoch legt BMW nun die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal vor. Werden diese den Kurs weiter unter Druck setzen?BMW hat im zweiten Quartal dank eines starken Wachstums bei Elektroautos den Absatz mit seiner Kernmarke leicht gesteigert. Der Münchner Autobauer verkaufte ...

