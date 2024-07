Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Albemarle | TSMC | BMW & Elon Musk gibt Oracle den Laufpass - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Bullen halten dagegen TSMC - Nachfrage bleibt hoch Aehr Test Systems - es gibt mal was positives Oracle - Elon Musk verabschiedet sich Super Micro Computer - wen fragt Musk jetzt - Albemarle - geht es noch tiefer - Avio - Abheben mit der Ariane 6 The Gym Group - es muss nicht immer Wegovy sein Termine - US-Inflationsdaten kommen näher VW - wird Audi zum Sorgenfall - BMW - gute Absatzzahlen vs. großen Rückruf Mercedes - Absatzzahlen rückläufig Schaeffler - schlechte Nachrichten im Anflug - Evotec - neue Kooperation mit Pfizer Musterdepot - Vonovia gut unterwegs Zuschauerfragen