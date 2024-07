Erfolgreicher Handelstag für Roche-Aktie

Die Roche-Aktie erlebte heute im SIX SX-Handel einen erfreulichen Aufwärtstrend. Um 15:52 Uhr notierte das Papier bei 246,90 CHF, was einer Steigerung von 0,9 Prozent entspricht. Das Tageshoch erreichte die Aktie bei 247,20 CHF, nachdem sie zu Handelsbeginn bei 244,60 CHF notierte. Die bisher gehandelten Stückzahlen belaufen sich auf 227.713 Aktien.

Das Allzeithoch der letzten 52 Wochen wurde am 25.07.2023 mit 277,25 CHF erreicht. Derzeit liegt der Kurs etwa 10,95 Prozent unter diesem Höchststand. Das 52-Wochen-Tief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Experten prognostizieren für dieses Jahr eine Dividende von 9,77 CHF je Aktie, nachdem sie im letzten Jahr bei 9,60 CHF lag.

Marktprognosen und Quartalsergebnisse

Analysten erwarten, dass Roche seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 am 25.07.2024 präsentieren wird. Für das kommende Jahr 2025 wird die Veröffentlichung am 24.07.2025 antizipiert. Die Prognosen für den Gewinn 2024 belaufen sich auf ein EPS von 17,76 CHF je Aktie. Durchschnittlich wird ein Kursziel von 260,30 CHF für das Papier in Aussicht gestellt.

Mit einer stabilen Dividendenausschüttung und positiven Gewinnprognosen bleibt die Roche-Aktie eine interessante Option für Investoren, trotz der jüngsten Marktbewegungen.

Roche Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...