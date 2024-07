Der Schokoladenkonzern Nestlé sieht sich wiederkehrend dem Vorwurf fehlender Nachhaltigkeit ausgesetzt. Jetzt will das Unternehmen für Deutschland Solar- und Windstrom einkaufen. Der immer wieder in der Kritik stehende Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé strebt für Deutschland den Aufbau eines Portfolios aus Solarstrom an. Wie das Unternehmen mitteilte, versorgt die Schweizer BWK Nestlé Deutschland ab Juli 2024 mit Strom aus deutschen Photovoltaikanlagen. Damit ließen sich die Produktionsstandorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...