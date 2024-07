DJ PTA-News: NCTE AG: Einladung zum Earnings Call für das 1. Halbjahr 2024

Oberhaching (pta/11.07.2024/16:00) - Die NCTE AG wird am 16. Juli 2024 ihre Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2024 veröffentlichen. Dies nimmt das Unternehmen zum Anlass, zu einem Earnings Call einzuladen, der am selben Tag um 16:00 Uhr stattfinden wird.

Die beiden Vorstände Dr. Jürgen Uebbing und Sebastian Müller werden in der virtuellen Gesprächsrunde die (ungeprüften) Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres erläutern und das Geschäftsmodell, den Markt sowie die USPs der NCTE präsentieren. Im Anschluss haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen.

Am Dienstag, den 16. Juli um 16:00 Uhr ist die Einwahl in den Zoom-Call über folgenden Link möglich: https:// us06web.zoom.us/j/82808625057?pwd=De4aBbgbuBdPU9MqW3kCYc8BMMEk2u.1

Der Halbjahresbericht und die erläuternde Präsentation zum Earnings Call werden am 16. Juli 2024 vorab unter https:/ /ncte.com/ir/ veröffentlicht.

Interessierte Investorinnen und Investoren können Fragen auch bis 16. Juli 2024, 12 Uhr MESZ, per E-Mail an ir@ncte.de senden oder alternativ einen Termin für ein One-on-One (virtuell oder vor Ort mit Besuch der Produktion in Oberhaching bei München) vereinbaren.

