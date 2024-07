EQS-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

CLIQ Digital AG: Anpassung des Ausblicks für 2024 und des mittelfristigen Ziels für den Konzernumsatz auf Basis der vorläufigen H1-Finanzzahlen DÜSSELDORF, 11. Juli 2024 - Auf der Grundlage der vorläufigen H1-Finanzergebnisse des CLIQ Digital-Konzerns hat der Vorstand der CLIQ Digital AG heute die Prognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Die neue Prognose lautet: Umsatzerlöse zwischen 260 und 280 Millionen € (vormals zwischen 300 und 330 Millionen €), ein EBITDA zwischen 10 und 20 Millionen € (vormals zwischen 26 und 30 Millionen €) und Kundenakquisitionskosten insgesamt zwischen 80 und 100 Millionen € (vormals zwischen 120 und 140 Millionen €). Ferner werden für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 325 Mio. € erwartet. Zusätzlich wird als mittelfristiges Ziel angestrebt, im vierten Quartal 2026 eine Run-Rate zu erreichen, die künftig einen jährlichen Umsatzerlös von mehr als 400 Millionen € (vormals: mehr als 500 Millionen €) ermöglicht. Der Vorstand erwartet für das erste Halbjahr 2024 Umsatzerlöse von rd. 141 Millionen € (H1 2023: 160 Millionen €). Eine Schätzung der weiteren Finanzkennzahlen für H1 2024 ist derzeit aufgrund des frühen Prozessstadiums noch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Der Vorstand erwartet jedoch, dass das EBITDA, ausgedrückt in Prozent vom Umsatz, eine ähnliche Größenordnung erreichen wird wie im ersten Quartal 2024. Hintergrund für diese Entwicklung ist, dass die Erholung der Umsatzerlöse voraussichtlich länger dauern wird als im Zeitpunkt des vorherigen Ausblicks angenommen. CLIQ Digital wird die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2024 am 8. August 2024 veröffentlichen.



