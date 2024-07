Nord Anglia Education, die weltweit größte internationale Schulorganisation, gab heute außergewöhnliche Ergebnisse des International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) für das Schuljahr 2023/2024 bekannt.

Nord Anglia Education ist der größte IBDP-Anbieter der Welt und in diesem Jahr haben insgesamt 1.895 Schüler die Prüfung abgelegt. Zu den Highlights gehören:

Die IB-Schüler von Nord Anglia erreichten eine durchschnittliche Diplom-Punktzahl von 34 Punkten (2022/23: 33 Punkte) und übertrafen damit den weltweiten IBDP-Durchschnitt dieses Jahres um fast vier Punkte.

(2022/23: 33 Punkte) und übertrafen damit den weltweiten IBDP-Durchschnitt dieses Jahres um fast vier Punkte. Die beeindruckenden Ergebnisse dieses Jahres markieren das 11. Jahr in Folge, in dem die Schüler von Nord Anglia den weltweiten IBDP-Punktedurchschnitt übertroffen haben.

Die Amman Academy in Jordanien erzielte das zweite Jahr in Folge den höchsten IBDP-Durchschnitt aller Nord Anglia Schulen (40 Punkte).

Im prestigeträchtigen Spear's Schools Index gelistet, erreichte das Collège Alpin Beau Soleil in der Schweiz 37 Punkte und die Nord Anglia International School Dubai einen beeindruckenden Durchschnitt von über 36 Punkten.

70 der IB-Schulen von Nord Anglia feierten Schüler, die 40+ Punkte erreichten, darunter "perfekte 45er" für Schüler der Nord Anglia International School Dubai, der British International School Ho Chi Minh City und der Oakridge International School Gachibowli.

Der Abschlussjahrgang 2024 von Nord Anglia hat Angebote für ein Studium an den 100 besten Universitäten der Welt erhalten, darunter die the University of Cambridge, the University of Oxford, Harvard University, Stanford University, King's College London und vielen anderen führenden Institutionen.

Dr. Elise Ecoff, Chief Education Officer bei Nord Anglia Education, sagte: "Wir sind unglaublich stolz auf die Leistungen unserer Schüler. Wie immer sind sie ein Zeugnis für ihre außergewöhnliche harte Arbeit und das Engagement unserer Lehrer. Wir wissen, dass unsere Absolventen das nächste Kapitel ihrer Bildungsreise an den besten Universitäten der Welt mit großer Zuversicht in Angriff nehmen. Neben beeindruckenden akademischen Ergebnissen lehrt eine Ausbildung an einer Nord Anglia Schule unsere Schüler die Bedeutung von Wohlbefinden, Widerstandsfähigkeit, Kreativität und Weltbürgertum. Unser Bildungsansatz soll den Schülern helfen, erfolgreich zu sein, egal was sie im Leben tun oder werden wollen."

Das IB Diploma Programme ist eines der angesehensten internationalen Curricula und bekannt für seine Breite und akademische Strenge, die eine globale Perspektive fördert und die Schüler auf den Erfolg an der Universität und im Berufsleben vorbereitet. Es handelt sich um ein international anerkanntes zweijähriges Bildungsprogramm für Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren.

Über Nord Anglia Education:

Als eine führende internationale Schulorganisation formen wir eine Generation kreativer und widerstandsfähiger Weltbürger, die unsere Schulen mit allem ausstatten, was sie für ihren Erfolg brauchen, ganz gleich, was sie im Leben werden oder tun wollen.

Unser starkes akademisches Fundament kombiniert erstklassigen Unterricht und Lehrpläne mit modernster Technologie und Einrichtungen und schafft so Lernerfahrungen wie keine andere. Innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers inspirieren wir unsere Schüler dazu, mehr zu erreichen, als sie jemals für möglich gehalten haben.

Kein Kind lernt auf die gleiche Art und Weise. Deshalb passen unsere Schulen auf der ganzen Welt das Lernen an das an, was für jeden Schüler am besten funktioniert. Inspiriert von unseren hochqualifizierten Lehrern erzielen unsere Schüler hervorragende akademische Ergebnisse und studieren anschließend an den besten Universitäten der Welt.

Um mehr zu erfahren oder einen Platz für Ihr Kind zu beantragen, besuchen Sie nordangliaeducation.com.

