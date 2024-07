Elon Musk verschiebt das Robotaxi Event im August auf den Herbst. Die Wall Street reagiert enttäuscht und lässt die Aktien fallen. Ericsson kann am Morgen die Erwartungen für das 2. Quartal schlagen. Der Umsatz und vor allem das "bereinigte" EBIT liegen über den Prognosen. Apple startet den Verkauf des Vision Pro Headset in Deutschland. Der hohe Startpreis von rund 4.000 Euro wird der initialen Nachfrage keinen Abbruch tun.Der Aktienhandel in Asien ist am letzten Handelstag der Woche von deutlichen Verlusten geprägt. Insbesondere der KOSPI ...

