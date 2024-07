DJ Airbus/Thales erwägen erneut Fusion der Raumfahrtaktivitäten - Zeitung

Von Cristina Gallardo

PARIS (Dow Jones)--Airbus und Thales haben im Stillen Sondierungsgespräche über eine Annäherung ihrer Raumfahrtaktivitäten aufgenommen, berichtet die französische Wirtschaftszeitung La Tribune unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen.

Dem Bericht zufolge ziehen die beiden Luft- und Raumfahrtunternehmen mehrere Szenarien in Betracht, sind aber nach früheren Versuchen in den vergangenen 15 Jahren, ihre Raumfahrtaktivitäten zusammenzulegen, äußerst vorsichtig, was den Erfolg dieser Gespräche angeht.

Airbus und Thales lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht Dow Jones Newswires gegenüber ab.

