Globaler Wissenschaftsinnovator treibt mit Kinaxis die Umgestaltung der Lieferkette voran

Kinaxis (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, gab heute bekannt, dass Syensqo, ein weltweit tätiges Wissenschaftsunternehmen, das sich der Entwicklung bahnbrechender Technologien verschrieben hat, Kinaxis ausgewählt hat, um seine Lieferkette zu modernisieren und mit den Instrumenten und Techniken auszustatten, die es ermöglichen, die allgegenwärtige Bedrohung durch Volatilität und Unterbrechungen zu bewältigen.

Syensqo mit Hauptsitz in Brüssel, Belgien, ist ein führendes Unternehmen der Spezialchemie, das marktführende Materialien und Lösungen entwickelt, die zu sichereren, saubereren und nachhaltigeren Produkten in einem breiten Spektrum von Anwendungen beitragen. Von Materialien für EV-Batterien und Verbundwerkstoffen für die Luftfahrt bis hin zu Biotechnologien, Schönheitspflegeprodukten und nachhaltigen Technologien in der Landwirtschaft. Syensqo verfügt über 62 Industriestandorte, 12 große F&E-Zentren und ist in 30 Ländern vertreten.

"Als großes multinationales Unternehmen sind wir ständig bestrebt, unsere Prozesse und unsere Effizienz zu verbessern, um unsere Produkte weiterentwickeln zu können. Wir sind sehr daran interessiert, neue Partner in diesem Bereich zu finden, die uns helfen, die Komplexität unserer großen Lieferketten zu bewältigen", sagte Ihab Elia, Chief Supply Chain Officer bei Syensqo. "Kinaxis wird es unseren Planern ermöglichen, die Effizienz besser zu orchestrieren und zu rationalisieren. Das passt perfekt zu unserer Bereitschaft, unsere Agilität zu verbessern."

"Die Leidenschaft von Syensqo, Technologie für eine bessere Welt voranzutreiben, deckt sich hervorragend mit unserer Philosophie, dass Lieferketten zum Wohle des Planeten funktionieren unsere Teams waren von Anfang an auf einer Wellenlänge", sagte Claire Rychlewski, Chief Sales Officer bei Kinaxis. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Syensqo, da wir beide daran arbeiten, die Lieferketten und den Planeten nachhaltiger zu gestalten."

Die KI-gestützte Software von Kinaxis ermöglicht es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis zur Auslieferung auf der letzten Meile durchgängig zu orchestrieren. Die Technologie von Kinaxis hilft Unternehmen, die die Agrarindustrie mit 40 der weltweiten Traktoren beliefern, die jedes Jahr mehr als 110 Milliarden Zähne sauber halten und die dafür sorgen, dass mehr als 35 Mio. Haustiere jedes Jahr nahrhafte Mahlzeiten erhalten.

Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine Lieferketten-Managementlösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist weltweit führend in der modernen Orchestrierung von Lieferketten. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu verwalten, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Über Syensqo

Syensqo ist ein Wissenschaftsunternehmen, das bahnbrechende Lösungen entwickelt, die die Art, wie wir leben, arbeiten, reisen und spielen, verbessern. Inspiriert von den wissenschaftlichen Räten, die Ernest Solvay 1911 ins Leben rief, bringen wir großartige Köpfe zusammen, um die Grenzen von Wissenschaft und Innovation zum Nutzen unserer Kunden zu erweitern. Wir verfügen über ein vielfältiges, globales Team von mehr als 13.000 Mitarbeitern in 30 Ländern.

Unsere Lösungen tragen zu sichereren, saubereren und nachhaltigeren Produkten bei, die in Haushalten, Lebensmitteln und Konsumgütern, Flugzeugen, Autos, Batterien, intelligenten Geräten und im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Unsere Innovationskraft ermöglicht es uns, das Ziel einer Kreislaufwirtschaft zu verwirklichen und bahnbrechende Technologien zu erforschen, die die Menschheit voranbringen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240715523006/de/

Contacts:

Medienarbeit

Jaime Cook Kinaxis

jcook@kinaxis.com

+1 289-552-4640

Investorenbeziehungen

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613