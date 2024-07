EQS-Ad-hoc: CGift AG / Schlagwort(e): Personalie

CGift AG bestellt Henning Rath und Jan Erik Schulien neu in den Vorstand



15.07.2024 / 13:20 CET/CEST

CGift AG bestellt Henning Rath und Jan Erik Schulien neu in den Vorstand Hamburg, 15. Juli 2024 - Der Aufsichtsrat der CGift AG (ISIN: DE000A2AAB74, DE000A289VN8) - künftig DWK Deutsche Wasserkraft AG - hat Henning Rath und Jan Erik Schulien zu neuen Vorständen der Gesellschaft bestellt. In der heutigen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurden zudem Delf Ness zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Martin Billhardt zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.



