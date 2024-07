Northern Data kündigt eine weitere Kapitalerhöhung an: Das Unternehmen aus Frankfurt gibt knapp 10,7 Millionen neue Aktien aus, mit denen man 214 Millionen Euro einnehmen will. Das Geld soll unter anderem Investitionen in NVIDIA-Grafikprozessoren für die Cloud-Sparte der Gesellschaft finanzieren.Die Kapitalerhöhung zum Ausgabepreis von 20 Euro je neuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...