DJ PTA-Adhoc: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG: Teiltilgung der Unternehmensanleihe 19/24

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, den 15.07.2024 (pta/15.07.2024/14:25) - Die Geschäftsführung der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG gibt bekannt, dass die zum 22.07.2024 fällige Tilgung auf die Unternehmensanleihe 19/24 der Gesellschaft (WKN: A2YNRD; ISIN: DE000A2YNRD5) nur teilweise in Höhe von EUR 400,00 je Teilschuldverschreibung erfolgen wird. Die Zinszahlung auf die Anleihe erfolgt plangemäß in voller Höhe. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die fehlende Tilgungsleistung bis zum 22.01.2025 in einer oder mehreren Tranchen aufgeholt wird.

Weitere Information können Sie der Homepage der Gesellschaft https://morehimmobilien.de/anleihe/ entnehmen.

