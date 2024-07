Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA68752R1073 Cloud3 Ventures Inc. 15.07.2024 CA18914M1086 Cloud3 Ventures Inc. 16.07.2024 Tausch 1:1

SE0008966295 Flerie AB 15.07.2024 SE0022421467 Flerie AB 16.07.2024 Tausch 100:1

US74933X3026 Catheter Precision Inc. 15.07.2024 US74933X6094 Catheter Precision Inc. 16.07.2024 Tausch 10:1