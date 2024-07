The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2024



ISIN Name

CA68752R1073 ORTHOGONAL GL.G.INC. O.N.

IT0003683528 OPENJOBMETIS S.P.A. EO 1

SE0008966295 INDEX PHARM. AB AK B O.N.

US74933X3026 CATHETER PRECISION

XS1881594946 ROSSINI 18/25 REGS