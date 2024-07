DJ PTA-News: NCTE AG: NCTE AG meldet herausforderndes erstes Halbjahr 2024 im E-Bike-Markt - Umsatz sinkt um 40 %

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oberhaching (pta/16.07.2024/08:00) -

Kennzahl H1 2024 (TEUR) H1 2023 (TEUR) Veränderung Umsatz (Sales) 1.823 3.058 -40% EBITDA -699 317 -321% Auftragseingang 1.582 958 +65% Book to Bill Ratio 0,87 0,31 +177%

Im ersten Halbjahr 2024 hat die NCTE AG eine herausfordernde Phase durchlaufen, was sich in den finanziellen (ungeprüften) Ergebnissen widerspiegelt. Während der Umsatz und das EBITDA rückläufig sind, gibt es positive Entwicklungen beim Auftragseingang.

Die deutlichen Veränderungen von Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind hauptsächlich auf die Entwicklung im E-Bike-Markt, dem größten Segment der NCTE, zurückzuführen. Wie jüngste Marktanalysen und Berichte im Umfeld zur Leitmesse Eurobike-Messe 2024 bestätigten, blieb der für das laufende Geschäftsjahr erwartete Produktionsanstieg der Fahrradbranche bislang aus.

Im ersten Halbjahr 2024 lag der Umsatz der NCTE AG mit 1,8 Mio. EUR 40 % unter dem Vorjahreszeitraum (3,0 Mio. EUR). Das EBITDA ist demnach im ersten Halbjahr 2024 auf -699 TEUR gesunken, im Vergleich zu einem positiven EBITDA von 317 TEUR im Vergleichszeitraum.

Erfolgreicher Auftragseingang: NCTE AG verzeichnet 65 % Zuwachs

Der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2024 beträgt 1.582 TEUR, was einer Steigerung von 65 % im Vergleich zum Vorjahreswert von 958 TEUR entspricht. Die Umsätze aus diesen Aufträgen werden teilweise noch für das zweite Halbjahr 2024 aber auch für die Jahre 2025/2026 erwartet. Das Book-to-Bill-Verhältnis ist auf 0,87 gestiegen, im Vergleich zu 0,31 im Vorjahreszeitraum.

Prognose für 2024 angepasst

Aufgrund der andauernden Übergangsphase im E-Bike-Markt hat die NCTE AG ihre Jahresprognose angepasst. Die weiteren NCTE-Segmente Off-Highway (Agrartechnik), Industrie, Medizintechnik und Motorsport werden sich größtenteils entsprechend der ursprünglichen Guidance entwickeln.

Die Umsatz-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wurde auf eine Spanne zwischen 4,7 Mio. EUR und 5,7 Mio. EUR gesenkt (bisher: "zwischen 6,0 Mio. EUR und 8,0 Mio. EUR"). Das EBITDA wird zwischen -750 TEUR und -100 TEUR erwartet (bisher "zwischen einem leicht positiven Ergebnis und 1,0 Mio. EUR").

Langfristiger Trend zum E-Bike ungebrochen

Die Konsolidierungsphase im E-Bike-Markt dauert länger als von der NCTE AG und vielen Experten erwartet. In seiner Bilanz für die ersten vier Monate 2024 sieht der ZIV (Zweirad-Industrie-Verband) den E-Bike-Absatz in Deutschland leicht unter dem Vorjahr, allerdings aus hohen Lagerbeständen. Die Produktion lag 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Weltweit haben viele E-Bike-Hersteller und -Händler im Corona-Boom und mit Blick auf das Wachstumspotenzial die Lager gefüllt.

Trotz der Herausforderungen bleibt der Vorstand der NCTE AG zuversichtlich hinsichtlich der Wachstums-Perspektiven. "Der Trend zum Elektrofahrrad und zur CO?-freien Mobilität in Städten, von dem wir in unserem Kernsegment E-Bike profitieren, ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben", sagt Dr. Jürgen Uebbing, CEO der NCTE AG. Der ZIV (Zweirad-Industrie-Verband) geht 2025 von einer deutlichen Erholung der Fahrradbranche aus. "Wir sind als E-Bike-Zulieferer und auch in unseren weiteren Segmenten Agrartechnik, Industrie und Motorsport bestens positioniert. Die zudem gesunde Finanzstruktur wird uns helfen, zukünftig unseren Umsatz und unser Ergebnis wieder deutlich zu steigern", ergänzt CFO Sebastian Müller.

(Ende)

Aussender: NCTE AG Adresse: Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de

ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börsen: m:access in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)