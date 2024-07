Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

SdK lädt Anleiheinhaber der Noratis AG zu einer Informationsveranstaltung am 18. Juli 2024 um 16 Uhr ein



16.07.2024 / 14:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SdK lädt Anleiheinhaber der Noratis AG zu einer Informationsveranstaltung am 18. Juli 2024 um 16 Uhr ein Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. lädt alle Inhaber der von der Noratis AG emittierten Anleihe 2020/25 (WKN: A3H2TV / ISIN: DE000A3H2TV6) zu einer am 18. Juli 2024 um 16 Uhr stattfindenden virtuellen Informationsveranstaltung ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte Anleiheinhaber können sich unter www.sdk.org/informationsveranstaltung für die Teilnahme registrieren. Die Noratis AG hatte die Anleiheinhaber am 8. Juli 2024 zu einer am 10. September 2024 stattfindenden Gläubigerversammlung eingeladen, und darum gebeten, einer Laufzeitverlängerung der Anleihe zuzustimmen. Die SdK wird auf der Veranstaltung eine erste Einschätzung zu den von der Gesellschaft geforderten Beschlüssen abgeben und anschließend mit den Anleiheinhabern über das weitere Vorgehen diskutieren. Betroffene Anleiheinhaber können sich unter www.sdk.org/noratis für einen kostenlosen Newsletter der SdK registrieren. München, den 16. Juli 2024

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Noratis AG!



Kontakt:

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b

80331 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

E-Mail: info@sdk.org



Pressekontakt:

Daniel Bauer

Tel: 089 / 2020846-0

E-Mail: presseinfo@sdk.org



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.