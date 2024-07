Frankfurter Börsenbrief

Die gesamte Halbleiterbranche profitiert weiterhin von KI. Diesen Hype nutzend hat KKR (Private Equity) im Oktober 2023 ihre Beteiligung Kokusai Electric in Tokio an die Börse gebracht. Das japanische Unternehmen ist mit dem deutschen Spezialmaschinenbauer Aixtron zu vergleichen. Während die Deutschen zuletzt schwächelten, waren mit Kokusai bis zu + 177 % möglich. Nun will KKR seinen verbliebenen Anteil von 43 % etwa halbieren und kann so 1,7 Mrd. $ einstreichen. Hier sucht KKR vermutlich das optimale Ausstiegs-Timing.