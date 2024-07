NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Da die meisten europäischen Verkehrs-Infrastrukturunternehmen bereits Verkehrsdaten für das erste Halbjahr veröffentlicht hätten, dürfte der Fokus bei der anstehenden Zahlenvorlage auf Aussagen zum zweiten Halbjahr liegen, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Fraport sieht sie weiterhin vergleichsweise hohe Risiken angesichts des schleppenden Verkehrsaufkommens am Frankfurter Flughafen sowie möglicherweise höherer Investitionen für Aktivitäten in Brasilien. Rall bleibt bei ihrer Präferenz für Konkurrent Aena, auch wenn dessen Aktie seit Jahresbeginn schon am besten gelaufen sei. Die Papiere der französischen Branchenvertreter Vinci, Eiffage, Aeroports de Paris und Getlink sind aus Sicht der Expertin seit den französischen Parlamentswahlen zu sehr abgestraft worden./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 00:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 03:54 / BST



